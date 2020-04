Farnesina: al via ciclo di incontri settoriali su promozione Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi in Farnesina con i settori dell'agroalimentare e dell'innovazione un ciclo di 12 tavole rotonde settoriali e virtuali per la promozione del "Made in Italy", iniziativa che si protrarrà fino al prossimo 21 marzo. In questo quadro, riferisce la Farnesina in una nota, il Sottosegretario agli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano riunirà su incarico del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio oltre 150 associazioni di categoria e rappresentanze imprenditoriali, per unire le forze produttive e il Maeci in una strategia comune: il "Patto per l'export" lanciato dal ministro Di Maio. "La ripresa dell'industria italiana, nei prossimi mesi, passerà dall'export che sarà il primo settore a ripartire nei mercati, specie quelli asiatici, che per primi usciranno dalla crisi Covid-19", ha detto Di Stefano in apertura oggi, sottolineando che è intenzione del governo "lavorare di anticipo, cercando di essere anti-ciclici". Di Stefano ha chiesto di utilizzare i tavoli per sottoporre proposte concrete che possano essere riflesse anche nei prossimi strumenti normativi in preparazione e che serviranno ad integrare la strategia già avviata. (segue) (Com)