Farnesina: al via ciclo di incontri settoriali su promozione Made in Italy (2)

- Di Stefano ha quindi ricordato quanto approvato finora, cominciando dal piano straordinario per il Made in Italy che dispone adesso di fondi per oltre 300 milioni di euro. Nel decreto "Cura Italia", poi, è stato previsto un "Fondo straordinario per la promozione integrata" di 150 milioni di euro nello stato di previsione per il Maeci, suddivisi tra un piano straordinario di comunicazione a sostegno delle esportazioni, con particolare riferimento ai settori più colpiti dall'emergenza Covid-19 ed iniziative di promozione del sistema paese. Particolare enfasi sarà data alla transizione verso il digitale, come anche ricordato dal presidente dell'Ice, Carlo Ferro, quanto mai necessaria nel mondo post-pandemia. Sono quindi allo studio un portale di e-commerce che consenta alle nostre piccole e medie imprese (Pmi) di competere sui mercati internazionali in modo equo e al riparo da monopoli e concorrenza sleale. Richieste in tal senso sono venute dai rappresentanti riuniti nel tavolo dedicato all'agro-alimentare. "Questa crisi ci da l'opportunità di far ripartire il paese per andare dove sarebbe sempre dovuto andare, cioè verso il digitale. Ora è una tappa forzata e urgente e deve essere accompagnata dallo Stato", ha detto Di Stefano ai rappresentanti del settore "innovazione", chiedendo il loro contributo di idee. (Com)