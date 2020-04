Coronavirus: Gallera, oggi pazienti con patologie ordinarie sono maggiori rispetto ai Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ciò che ci dicono i pronto soccorso è che si è tornati a una situazione di quasi normalità, ciò che ci dicono gli ospedali è che le persone che si presentano al pronto soccorso con patologie ordinarie o pazienti no Covid è maggiore, anche in maniera significativa, rispetto a quelli Covid, questo vuol dire che quello che abbiamo fatto ha prodotto un risultato". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera nel consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria. L'assessore ha però ripetuto che "abbassare la guardia rispetto a quello che può succedere nei prossimi mesi può essere pericoloso". (Rem)