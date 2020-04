Coronavirus: Zingaretti, su Veneto non commento scelte altre regioni, ognuno trova sue formule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle scelte del governatore del Veneto Luca Zaia in merito al "lockdown soft", "non commento le decisioni di altre Regioni: ognuno troverà le formule per riattivare i propri territori". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti, a chi gli chiedeva, durante una video conferenza stampa, un commento sulle scelte del governatore del Veneto Luca Zaia di attenuare alcune misure di contenimento. (Rer)