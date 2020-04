Pa: Dadone, smart working può dare grandi vantaggi, ora sfida è valutare risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, in un post su Facebook, riprende un sondaggio Nomisma secondo il quale "il 56 per cento di chi oggi sta lavorando da casa vorrebbe proseguire, anche se magari in forme diverse" e sottolinea: "Il dato di questa indagine non va sottovalutato. Anzi, conferma ciò che ho sempre sostenuto: lo smart working, che è cosa diversa dal semplice telelavoro, può dare grandi vantaggi in termini di benessere organizzativo, produttività e può andare a beneficio della nostra vita sociale e della sostenibilità ambientale". Adesso, continua il ministro, "per il pubblico impiego, si tratta di fare in modo che il brusco cambiamento di queste settimane lasci linee guida definite per la prossima innovazione. La sfida è chiara: dobbiamo collegare sempre meglio il lavoro agile e i suoi risultati alla misurazione e valutazione delle performance delle amministrazioni. Infatti, lavorare smart - spiega la titolare del dicastero di palazzo Vidoni - non deve giovare solo al dipendente o al suo datore. Ma deve aiutare soprattutto i cittadini, chi fruisce la Pa, con servizi più agili ed efficienti. Lo abbiamo detto e ripetuto: la persona al centro.La crisi ci ha mostrato che la grande alleata nel lavoro, la tecnologia, è già al nostro fianco, aiutiamola a crescere". (Rin)