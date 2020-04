Costa Rica: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 3,3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia della Costa Rica una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 3,3 per cento nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19" pubblicato nel fine settimana. Per la Bm il Pil costaricano si ridurrà "a causa degli effetti delle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, aumentando la disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza e arrestando il miglioramento dei conti pubblici generato dagli audaci sforzi di risanamento del bilancio da parte del governo". Tuttavia l'istituzione internazionale prevede un "rimbalzo" dell'economia del paese nel 2021 "man mano che le restrizioni verranno revocate" e grazie "a una politica monetaria accomodante, a una domanda esterna più forte e alle riforme strutturali adottate da parte del governo, grazie anche al completamento del processo di adesione dell'Ocse". La previsione di espansione nel 2021 è pari al 4,5 per cento del Pil, mentre nel 2022 la stima della Bm è di una espansione pari al 3,5 per cento. La Costa Rica aveva chiuso il 2019 con un incremento del 2,1 per cento del Pil.