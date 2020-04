Costa Rica: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 3,3 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Bm l'emergenza provocata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà ai paesi dell'America latina e dei Caraibi almeno il 4,6 per cento del prodotto interno lordo. Nel documento si raccomanda ai governi della regione di sviluppare in tempi rapidi politiche di sostegno ai più vulnerabili, evitare l'acuirsi di una crisi finanziaria e garantire posti di lavoro. Per aiutare le fasce più deboli della popolazione occorre ampliare in fretta la portata dei programmi di assistenza sociale ma anche andare in soccorso di chi fa circolare moneta e di chi crea lavoro. "Dobbiamo aiutare le persone ad affrontare queste sfide maiuscole e assicurarci che i mercati finanziari e i datori di lavoro possano governare questa tempesta", ha detto il responsabile America latina di Bm, Humberto Lopez. "Questo significa limitare i danni e gettare le basi per una ripresa nel più breve tempo possibile", ha aggiunto. (segue) (Was)