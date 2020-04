Coronavirus: Algeria, registrati in totale 2070 casi e 326 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha superato i 2.000 casi di coronavirus registrando oggi 87 nuovi contagi e 13 nuovi decessi. Secondo quanto riferito oggi dal portavoce del Comitato algerino di monitoraggio del coronavirus, Djamel Fourar, il numero totale di persone contagiate ha raggiunto quota 2070, mentre il numero dei morti è pari a 326. I guariti ammontano a 691, con 90 persone che sono state dimesse dagli ospedali nelle ultime 24 ore. Il ministro della Sanità algerino, bderrahmane Benbouzid, ha annunciato oggi che la diffusione della pandemia di Covid-19 in Algeria è ben controllata e l'aumento dei casi è sostanzialmente stabile. Parlando all'emittente radiofonica pubblica nazionale, il ministro ha dichiarato: "Grazie all'uso della clorochina e alla consapevolezza della popolazione, la pandemia è stabile", ha detto Benbouzid. "Siamo ottimisti (...). I nostri ospedali non sono più sovraccarichi e stiamo migliorando ogni giorno", ha aggiunto Benbouzid. Quanto al possibile scoppio di un focolaio nella capitale Algeri, il ministro ha indicato che "per il momento la situazione è sotto controllo ma, nel caso, saremo costretti a imporre un contenimento totale" nella città più popolosa del paese con i suoi circa 2,8 milioni di abitanti.(Ala)