Coronavirus: Gelmini, bene protocollo sperimentale industriali Brescia e sindacati per "fase 2"

- "Il protocollo firmato dall'associazione industriali bresciani e dalle organizzazioni sindacali per affrontare in sicurezza la 'fase 2' è un primo passo verso la ripartenza”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati in una nota in cui ricorda che “Brescia è una delle province più colpite e anche il sistema delle relazioni industriali è chiamato ad agire, in un quadro di generale incertezza, con grande senso di responsabilità e collaborazione. Nessuna contrapposizione tra 'lavoro' e 'sicurezza': l'obiettivo che si sono dati imprese e lavoratori è di organizzare la ripresa della produzione nel rispetto delle norme, salvaguardando la salute di tutti”. “Un esempio virtuoso in un momento drammatico per tutto il Paese. Una decisione che si affianca alla scelta di Regione Lombardia di costituire il "comitato dei saggi" - composto dalle Università lombarde - per affrontare appena possibile, con rigore e sicurezza, la ripresa delle attività", conclude Gelmini. (Com)