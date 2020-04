Serbia: collocati nelle strutture sanitarie i primi aiuti medici acquistati con fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture sanitarie della Serbia hanno ricevuto oggi i primi dispositivi sanitari acquistati attraverso fondi concessi dall'Unione europea. Secondo quanto riporta una nota del governo serbo, i primi 10 su un totale di 100 container per il triage e la prima assistenza acquistati attraverso fondi Ue sono stati collocati in 7 strutture sanitarie a Belgrado. L'approvvigionamento e l'installazione di questi container, per un valore totale di 590 mila euro, fanno parte di un pacchetto di assistenza Ue del valore 4,9 milioni di euro. La donazione è destinata all'acquisto di attrezzature mediche necessarie quali respiratori, apparecchiature e test di laboratorio, monitor di terapia intensiva, termometri senza contatto e dispositivi di protezione. Il materiale arriverà in Serbia fra i mesi di aprile e maggio. (Seb)