Guatemala: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione dell'1,8 per cento nel 2020

- L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia del Guatemala una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari all'1,8 per cento nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19" pubblicato nel fine settimana. Per la Bm il Pil guatemalteco si ridurrà principalmente "a causa degli effetti della recessione negli Stati Uniti, che causerà a sua volta una flessione delle rimesse da parte degli emigrati guatemaltechi verso le proprie famiglie di origine in patria, indebolendo i consumi e spingendo i cittadini verso la povertà". Inoltre "le misure di distanziamento sociale introdotte per contenere i contagi da coronavirus contribuiranno ulteriormente a ridurre l'attività economica locale e ad aumentare la povertà". Tuttavia l'istituzione internazionale prevede un "rimbalzo" dell'economia del paese nel 2021 al 4,4 per cento del Pil, mentre nel 2022 la stima della Bm è di una espansione pari al 4,1 per cento. Il Guatemala aveva chiuso il 2019 con un incremento del 3,6 per cento del Pil. (segue) (Was)