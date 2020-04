Panama: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia di Panama una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 2 per cento nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19" pubblicato nel fine settimana. Per la Bm il Pil panamense si ridurrà principalmente "a causa degli effetti della recessione nelle principali economie del mondo, dal momento che Panama ha legami significativi con l'economia globale soprattutto in settori occupazionali chiave come i servizi e l'edilizia". Secondo la Bm inoltre "la povertà è diminuita solo marginalmente nel 2019 e si prevede che aumenterà nel 2020 a seguito dell'epidemia di Covid-19, cancellando i buoni risultati nella riduzione della povertà realizzati dal 2017". L'istituzione internazionale prevede un "rimbalzo" dell'economia del paese nel 2021 al 4,2 per cento del Pil, mentre nel 2022 la stima della Bm è di una espansione pari al 4 per cento. Panama aveva chiuso il 2019 con un incremento del 3 per cento del Pil. (segue) (Was)