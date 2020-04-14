ليبيا: يونيسف ترسل 122 طن أدوية إلى ليبيا

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- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أنها أرسلت مساعدات طبية إلى ليبيا تقدر بحوالي 122 طنًا من الأدوية واللوازم الأساسية التي يستفيد منها 225.000 امرأة وطفلًا.وفي بيان الثلاثاء، أوضحت المنظمة الدولية أن اللوازم الطبية ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل، كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياتهن ومواليدهن والأطفال.وقال ممثل منظمة يونيسف لليبيا عبد الرحمن غندور إن المساعدات الطبية تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في 26 بلدية ليبية، خصوصًا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي وبعيد المدى على عدد أكبر من السكان داخل البلديات الليبية.(نوفا)