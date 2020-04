Coronavirus: Caparini, in Lombardia grazie a sforzo immenso di tutti abbiamo piegato curva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia "Siamo riusciti a piegare la curva grazie allo sforzo immenso di tutti voi, alla vostra intelligenza, perseveranza e anche rispetto degli altri. Tutto quello che stiamo facendo in questi giorni sta portando dei risultati". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Bilancio, Davide Caparini, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "È importante rientrare nell'ottica che non ritorneremo alla normalità - ha sottolineato - ma ci sarà una nuova normalità perché il mondo in cui stiamo per vivere è completamente diverso da quello che abbiamo lasciato nel passato. Abbiamo imparato una lezione fondamentale: la globalizzazione è sempre più invadente e invasiva, condiziona le nostre vite e purtroppo ognuno di noi si è dovuto confrontare con questo terribile killer che ha mutato le nostre vite".(Rem)