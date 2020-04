Milano: agenti polizia accerchiati da 40 persone durante sgombero in zona San Siro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della Polizia di Stato di Milano sono stati accerchiati oggi pomeriggio nel cortile del palazzo Aler al civico 22 di via Ricciarelli, zona San Siro. Alle 14.30 circa i poliziotti hanno proceduto allo sgombero in flagranza di un alloggio occupato abusivamente, poco prima, da una donna egiziana con un figlio minore al seguito. Mentre l'appartamento veniva messo in sicurezza dal personale dell'Aler, è arrivato il marito della donna, suo connazionale, che ha dato in escandescenze attirando altri condomini dello stabile. Questi ultimi, circa 40, si sono radunati nel cortile e si sono uniti alle proteste dell'uomo, accerchiando la pattuglia che rimasta sul posto a vigilare le operazioni di messa in sicurezza dell'alloggio. Gli agenti hanno richiesto rinforzi alla centrale operativa della Questura che ha immediatamente inviato altre volanti in ausilio ed una squadra del reparto Mobile. Gli ulteriori equipaggi intervenuti sul posto hanno riportato la situazione alla normalità e bloccato quattro persone protagoniste della protesta, tra cui il marito della donna sgomberata. I fermati sono stati accompagnati in via Fatebenefratelli per essere identificati e valutare provvedimenti più opportuni da assumere a loro carico. (Rem)