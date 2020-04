Roma: protesta al centro accoglienza via Usignolo, occupanti incendiano materassi e lenzuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è stato appiccato in via dell'Usignolo, angolo via dei Codorossoni, a Roma dagli occupanti di un centro accoglienza. Sul posto stanno operando dalla 18.30 circa diverse squadre dei vigili del fuoco. L'incendio sarebbe stato innescato al terzo piano e a bruciare sono principalmente materassi e lenzuola. In corso vi sarebbe una protesta. Presenti sul poste due autopompa, una botte, autoscala, carro autoprotettori, carro teli, Polizia di Stato e polizia locale Roma Capitale. (Rer)