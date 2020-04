Coronavirus: Gallera, emergenza sanitaria gestita, pensiamo a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna pensare al domani e alla progettazione di quella che sarà la quotidianità dopo questa emergenza sanitaria. Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera nel consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria: "Oggi la situazione dell'emergenza sanitaria l'abbiamo gestita, la stiamo gestendo, e iniziamo una fase, che è quella di guardare a come riprendere quella quotidianità, che sarà diversa. Da oggi continueremo a darvi i dati ma l'approfondimento di carattere sanitario perde la sua attenzione perché fortunatamente, grazie al lavoro di tutti, sta trovando una sua stabilità, quindi è bene parlare di come regione Lombardia sta pensando al domani, a come sta progettando riapertura e ripresa". (Rem)