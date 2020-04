Milano: De Chirico (Fi), a San Siro situazione esplosiva, Sala si venga a fare un giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano dichiara in una nota: "Grazie agli agenti di Polizia di Stato intervenuti con una camionetta dell'Esercito, a supporto del nucleo sgomberi Aler, questo pomeriggio, in uno dei fortini rom in via Ricciarelli 22, che con le buone sono riusciti a sedare la protesta di una cinquantina tra zingari e antagonisti del centro sociale Micene. La miccia che ha scatenato la rabbia è stato il tentativo - riuscito - di sgomberare una donna rom, con figlio, da un alloggio occupato abusivamente. Dopo la circolare firmata dal Prefetto una settimana fa qualcosa sta cambiando, ma la situazione nelle banlieue meneghine è sempre più preoccupante. Ovviamente della Polizia Locale nemmeno l'ombra. Invierò al sindaco il video girato sul posto per spiegargli cosa vuol dire fare differenziazioni tra cittadini sulla base dei quartieri di residenza. La guerra all'abusivismo si combatte fianco a fianco".(Com)