Coronavirus: Caparini, è fake news nota Regione Lombardia su aperture e azioni per attività produttive

- "È una notizia falsa questo protocollo, questa nota in cui vengono indicate una serie di aperture e di azioni per quanto riguarda le attività produttiva. È volutamente costruita a tavolino, ma non ha nessun tipo di costrutto e smentiamo questa notizia falsa". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Bilancio, Davide Caparini, nella consueta diretta streaming da Palazzo Lombardia in merito a un documento con il logo di Regione Lombardia privo di fondamento che sta circolando sulla rete che indicherebbe una serie di iniziativa adottate dal governo regionale per la ripresa post emergenza coronavirus.