Cooperazione: Del Re, emergenza Covid-19 impone ridefinizione programmazione attività di sviluppo (2)

- Quanto alle organizzazioni non governative, previsioni di come potranno evolvere le attività nei prossimi mesi sono difficili. “L’Aics ha concesso ai soggetti esecutori che ne facciano richiesta (Organizzazioni della società civile, enti territoriali, università, imprese) proroghe extracontrattuali per 4 mesi, al fine di dare a tutti la possibilità e il tempo per comprendere verso quale direzione muoversi, come riorganizzare le attività in futuro. Ciò dipenderà molto dal paese partner di attuazione delle iniziative e dal come il Covid-19 si sarà diffuso nel paese medesimo”, ha spiegato la viceministro, ricordando infine che dall’inizio della pandemia è attivo un “tavolo tecnico Emergenza Covid-19” con l’obiettivo di garantire tutto il supporto necessario e di “scrivere” insieme a tutti gli attori del sistema Cooperazione italiana alcune regole necessarie per affrontare nel miglior modo questo momento. Abbiamo contatti costanti con tutti gli attori in campo. Stiamo lavorando innanzitutto per far fronte all’emergenza ed evitare che la ‘macchina cooperazione’ si fermi. “Il nostro obiettivo principale è quello di garantire la prosecuzione di quante più attività e progetti possibili cercando di venire incontro alle loro necessità e richieste sia sul piano burocratico-amministrativo sia relativamente al supporto finanziario”, ha aggiunto Del Re. (Res)