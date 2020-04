Difesa: Russia, Duma approva innovazioni su normative per società industria bellica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato della Federazione Russa ha adottato in prima lettura un disegno di legge che elimina il divieto di creazione e gestione di società per azioni con un unico azionista, se si tratta di filiali di strutture integrate del settore militare-industriale, di cui il cento per cento è di proprietà della Federazione Russa. Il relativo disegno di legge è stato presentato alla Duma di Stato dal governo russo alla fine di febbraio. Secondo la legislazione attuale, una società per azioni non può avere un unico azionista. Allo stesso tempo, sono state fatte diverse eccezioni per Roskosmos, Rostec, per l'Agenzia di assicurazione del credito all'esportazione, per Poste Russe e per le imprese del settore nucleare. La nuova norma permetterà una maggiore rapidità decisionale e di esecuzione delle commesse per conto delle autorità governative. (Rum)