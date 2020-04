Coronavirus: Raggi, con Polizia locale Roma omaggio a chi è in prima linea ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alcune pattuglie della Polizia locale di Roma hanno reso omaggio all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. "Abbiamo voluto rendere omaggio a medici, infermieri e lavoratori dell'Istituto" e "questa mattina sirene spiegate e agenti della Polizia locale di Roma sull’attenti per salutare chi ogni giorno è in prima linea contro il coronavirus", scrive in un tweet Virginia Raggi, sindaco di Roma (Rer)