Kuwait: Fmi, prevista recessione dell’1,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emirato del Kuwait assisterà ad una recessione dell’economia nel 2020 con il prodotto interno lordo (Pil) che farà registrare un -1,1 per cento, a fronte di una crescita dello 0,7 per cento registrata nel 2019, a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus. E’ quanto si legge nel World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel rapporto, l’istituto con sede a Washington DC prevede per il 2021 un ritorno alla crescita con il Pil che farà registrare un +3,4 per cento. L’indice dei prezzi al consumo si attesterà intorno allo 0,5 per cento, dopo essere cresciuto dell’1,1 per cento nel 2019, mentre per il 2021 è prevista una risalita al 2,3 per cento. Il Conto delle partite correnti farà registrare nell’anno in corso un -10,2 per cento, a fronte di un + 8,9 per cento nel 2019. Il Conto delle partite correnti resterà negativo anche nel 2021 registrando un -7,8 per cento.(Res)