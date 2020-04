Speciale infrastrutture: Iran-Turchia, commercio su ferro a 54 mila tonnellate tra 16 marzo e 13 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 54 mila le tonnellate di merci trasportate su ferro tra Iran e Turchia nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 13 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce dell'autorità iraniana per le dogane, Rouhollah Latifi, all'agenzia stampa "Mehr". Latifi ha precisato che 1.088 vagoni hanno trasportato 40.375 tonnellate di beni dalla Turchia all'Iran, mentre 13.537 tonnellate hanno transitato su 569 vagoni in direzione opposta. Tra le esportazioni iraniane verso la Turchia, Ltifi ha citato polietilene, fertizilizzanti, angurue, paraffina e lingotti di zinco, mentre la Repubblica islamica ha importato banane, carta, tabacco e minerali di zinco. Attualmente, il valico di Sumari è l'unico operativo tra i due paesi e dallo scorso fine settimane vede transitare tutte le tipologie di beni, non solamente l'equipaggiamento medico importato in Iran come accaduto nelle scorse settimane. (Res)