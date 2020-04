Speciale infrastrutture: aste per utilizzo cavo interconnessione Italia-Montenegro superano proiezioni primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate derivate dalle aste per l'utilizzo del cavo di interconnessione sottomarina tra l'Italia e il Montenegro hanno superato del 56 per cento le stime per il primo trimestre di quest'anno. Lo ha comunicato il Sistema per la trasmissione dell'energia elettrica del Montenegro (Cges) al quotidiano "Dnevne novine". Dalla compagnia hanno ribadito che "l'assegnazione delle quote per l'utilizzo del cavo, attivo dalla metà del mese di novembre dello scorso anno, viene realizzata senza impedimenti". Cges ha inoltre evidenziato che "possiamo essere soddisfatti, visto che in mezzo all'epidemia da coronavirus esiste un grande interesse riguardo all'assegnazione delle quote transfrontaliere, il che viene realizzato in modo indisturbato tramite il cavo, ma anche agli altri confini del Montenegro". (Mop)