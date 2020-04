Roma: Guadagno (M5s), atto vergognoso danneggiamento fontana Cupido a villa Pamphilj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri notte è stata danneggiata la fontana di Cupido a Villa Pamphilj. "Come qualcuno possa aver pensato di compiere un simile atto vergognoso e lo abbia anche messo in pratica è incomprensibile e ingiustificabile - scrive in un post su Facebook, Eleonora Guadagno, presidente M5s della commissione Cultura di Roma -. Non solo per la trasgressione delle disposizioni per la prevenzione del coronavirus, ma soprattutto perché questo dovrebbe essere il momento in cui una comunità si stringe attorno ai propri valori e protegge quanto ha di più bello, evitando che amministrazione e forze dell’ordine disperdano impegno e risorse per episodi che mai si dovrebbero verificare. Spero che vengano rintracciati al più presto gli autori di questi gesti ignobili. (Rer)