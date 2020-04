Coronavirus: prorogato al 3 maggio divieto accesso spiagge e nei parchi Municipio Roma X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ordinanza sindacale n. 75 del dipartimento Sicurezza e Protezione civile, a firma della sindaca Raggi dell'11 aprile scorso, "è di fatto prorogato, fino al 3 maggio incluso, il 'divieto di accesso sulle spiagge del Litorale di Roma Capitale e nelle aree in gestione ricadenti nel perimetro della riserva statale del Litorale romano e quindi nella Pineta di Castel Fusano e della Pineta delle Acque Rosse' ". È quanto si legge in una nota della presidenza del Municipio Roma X. "La deroga al provvedimento - aggiunge - è per i mezzi e gli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità. L'inosservanza all'ordinanza comporta com'è noto, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500mila euro, oltre alle conseguenze penali". (Com)