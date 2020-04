Russia: azioni Gazprom aumentano di valore dopo pubblicazione notizie sui dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della società russa Gazprom si sono rafforzate nel corso della negoziazioni alla borsa di Mosca, in seguito alle notizie sulla politica di dividendi della compagnia a controllo statale. Alle 16:00 locali (15 italiane) le quotazioni dei titoli della compagnia del gas hanno raggiunto 191,2 rubli (2,39 euro) per azione, che è superiore dell'1,66 per cento al livello di chiusura di lunedì. In precedenza si è appreso da fonti di "Interfax" che Gazprom potrebbe pagare dividendi per il 2019 per un importo di 15,24 rubli per azione (20 centesimi di euro). Gazprom sta introducendo una nuova politica dei dividendi, che prevede la diastribuzione agli azionisti del del 50 per cent dell'utile netto. Nel 2020, si prevede di destinare almeno il 30 per cento degli utili ai dividendi, nel 2021 il 40 e nel 2022 il 50 per cento. A febbraio, all'Investor Day, Gazprom ha pubblicato una stima dell'utile netto secondo per il 2019 di 21,4 miliardi di dollari. (Rum)