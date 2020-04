Repubblica Dominicana: ambasciatore Cina, non isolare in casa pazienti malati da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Cina nella Repubblica Dominicana, Zhang Run, ha lanciato l'invito a non isolare in casa i pazienti colpiti dalla Covid-19 raccomandando - forte di un parere fornito da esperti di Wuhan -, a implementare molto di più le mascherine protettive. "Esperienza di Wuhan: usare mascherine e non isolare i pazienti nelle loro case", ha scritto il diplomatico in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. L'ambasciatore rimanda a una testimonianza di Wang Xinghuan, direttore dell'ospedale Leishenshan a Wuhan. Commentando l'alto numero di contagi nella città di New York, riporta l'agenzia "Xinhua", l'esperto ha spiegato che all'inizio della crisi, un gruppo di medici che non trattavano pazienti malati da Covid-19 sono risultati contagiati. Al contrario "non si è infettato nessuno di coloro che avevano indossato mascherine quando avevano contati con i pazienti", ha detto Wang, sconsigliando anche l'isolamento domestico per i pazienti con sintomi lievi. "Nella tappa iniziale c'erano molti casi nei quali un solo paziente infettava tutta la famiglia, cinque o sei persone a Wuhan", ha proseguito. Il passo successivo è stato quello di allestire strutture diverse per consentire isolamento di pazienti con sintomi lievi. (Mec)