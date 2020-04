Castel Gandolfo: cinghiali devastano i "prati spiaggia" intorno al lago Albano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prati che costeggiano il lago Albano di Castel Gandolfo sono in balia dei cinghiali. La chiusura completa dovuta al coronavirus ha reso completamente disabitato e desolato l’area costiera lacustre che, in questo periodo, negli altri anni, era affollata di turisti, di persone a passeggio o di sportivi impegnati in corse o lunghe pedalate. Ne hanno quindi approfittato i cinghiali per appropriarsi di quei prati su cui i bagnanti d’estate si affollano. Prati devastati dal continuo scavare alla ricerca di tuberi o vermi di cui sono ghiotti. Quando e se la stagione balneare dovesse essere permessa, i titolare degli stabilimenti avranno un gran da fare per sistemare tutto e permettere ai prati di essere nuovamente fruibili. (Rer)