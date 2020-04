Migranti: Commissione Ue, non è nostra competenza intervenire su questione porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non esprime pareri sul fatto che Italia e Malta abbiano dichiarato non sicuri i loro porti a causa del coronavirus. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Adalbert Jahnz. "Non è competenza della Commissione europea esprimere una opinione sulla questione dei porti e di indicare luoghi di sbarchi", ha detto. "Siamo consapevoli della situazione estremamente difficile in cui si trovano Malta e Italia", ha aggiunto. "Siamo consapevoli del fatto che gli Stati membri sono in contatto tra loro per trovare delle soluzioni a questa situazione eccezionale. Li incoraggiamo a lavorare insieme nello spirito di solidarietà per trovare delle soluzioni e siamo pronti a dare una assistenza se necessario", ha concluso. (Beb)