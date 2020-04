Coronavirus: Von der Leyen, primi 150 respiratori pagati da Ue in produzione, inviati a paesi più bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi 150 ventilatori, pagati dal bilancio dell'Unione europea, sono in produzione e verranno spediti immediatamente nei paesi più bisognosi. Lo ha dichiarato in un video messaggio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il coronavirus ha colpito tutti i paesi dell'Ue, ha messo sotto pressione tutti i nostri sistemi sanitari. Ma alcuni paesi, in particolare Italia e Spagna, sono stati colpiti prima e molto più duramente di altri", ha detto. "Il sostegno dell'Ue e di altri paesi dell'Ue è fondamentale per aiutarli a far fronte alla pandemia. La nostra solidarietà europea può salvare vite umane", ha aggiunto. Von der Leyen ha spiegato che "ciò di cui gli ospedali di questi paesi hanno più bisogno sono i ventilatori respiratori" e si è detta "grata alla Danimarca che invierà ventilatori e un ospedale da campo mobile in Italia. Ciò accade pochi giorni dopo che squadre di medici e infermieri europei provenienti dalla Romania e dalla Norvegia sono stati dispiegati in Italia attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue". La presidente ha spiegato che arriverà dall'Ue "ulteriore sostegno" e che l'Ue sta "creando una riserva strategica di ventilatori per inviarli nei paesi che ne hanno maggiormente bisogno" e che la Romania si è offerta di essere "il primo paese ad ospitare questa riserva dell'Ue". Von der Leyen ha sottolineato che "i primi 150 ventilatori, pagati dal bilancio dell'Ue, sono in produzione e verranno spediti immediatamente nei paesi più bisognosi" e che l'Ue sta "acquistando, tramite appalti congiunti, ventilatori e dispositivi di protezione come maschere". (Beb)