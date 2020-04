Coronavirus: Ciarambino (M5s), basta colpevolizzare cittadini campani su nuovi casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ora di smetterla di riversare sui cittadini la responsabilità di un nuovo incremento dei contagi, con annunci di provvedimenti ancora più restrittivi che hanno il sapore di una minaccia. Non possiamo immaginare di uscire da quest'emergenza esclusivamente con le misure da sceriffo e perpetui richiami al senso di responsabilità, se non cominciamo a mettere in campo risposte altrettanto responsabili alle criticità di un sistema sanitario regionale che fa acqua da tutte le parti". Lo ha detto in una nota il capogruppo M5s campano Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "Se restare a casa ha consentito in Campania di evitare picchi di contagio ingestibili, è ora arrivato il tempo di mettere a punto un'adeguata strategia sanitaria che finora è mancata e che il presidente della Regione, nonché assessore alla sanità e fino a ieri commissario alla sanità, inizi ad assumersi le sue responsabilità, smettendola di dare la colpa ai cittadini". (segue) (Ren)