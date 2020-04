Coronavirus: Ciarambino (M5s), basta colpevolizzare cittadini campani su nuovi casi di contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "Se registriamo casi di ospedali lazzaretto non è certo per comportamenti civici non in linea con le prescrizioni. Il caso emblematico di Pozzuoli è solo l'ultimo di un lungo elenco che comprende Cardarelli, Monaldi, San Leonardo di Castellammare e i presidi di Avellino e Ariano Irpino. In ospedali come quello di Pozzuoli i percorsi per i pazienti Covid non solo non sono separati, ma viene consentito l'accesso a sospetti casi di Covid senza un filtro pretriage, con alto rischio di venire a contatto con altri pazienti e un'elevata probabilità di infettare personale sanitario che opera spesso a mani nude o con dispositivi di sicurezza non adeguati". Il capogruppo M5s ha concluso: "Appare chiaro che il piano di implementazione dell'offerta ospedaliera dell'Asl Napoli 2 Nord risulta inadeguato e imprudente così come è evidente che l'origine di un'eventuale diffusione del contagio in quell'area sarà probabilmente da collegare al focolaio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, dunque imputabile a una malandata gestione a livello sanitario e non certo a presunti cattivi comportamenti dei cittadini". (Ren)