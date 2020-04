Migranti: Salvini, governo cerca alberghi per accoglienza, business è ripreso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo che il Viminale ha sollecitato le prefetture della Sicilia a emettere bandi per l’utilizzo degli alberghi per la quarantena, afferma: "il governo non riesce a mandare sufficienti mascherine alle Regioni e rimborsi ad aziende, famiglie e lavoratori ma cerca alberghi per l’accoglienza degli immigrati in Sicilia. Il business dell’immigrazione è ripreso a tutta forza, anche a discapito della ripresa turistica". (Rin)