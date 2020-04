Coronavirus: eurodeputato Cozzolino scrive a Conte, da esperienza nefasta può nascere cambiamento società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza nefasta della pandemia di coronavirus può essere ribaltata nel suo opposto e può portare a un cambiamento di società che metta al centro la salute, la tutela ambientale, l'importanza delle reti sociali, e dove ci sia un nuovo disegno per l'Europa e il compito di ripensare la politica e le sue classi dirigenti. Lo ha scritto l'eurodeputato del Partito democratico, Andrea Cozzolino, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pubblicata su "un giornale a noi caro come la Gazzetta del Mezzogiorno". "In questo dramma individuale e collettivo che stiamo vivendo da cittadini del mondo sembra impossibile rintracciare qualche elemento positivo. Eppure qualcosa di rilevante a cui guardare con prudente ottimismo c’è", ha scritto Cozzolino. "Veniamo da oltre quarant'anni di supremazia assoluta del pensiero basato sull'individuo. In tutti i campi, dall'economia, alla politica. Questa esperienza ci ridà con forza dirompente la dimensione della necessità di una risposta collettiva. Da solo non si salva nessuno. Bisogna per forza farlo tutti insieme. Se si parte da qui forse c'è la possibilità di un cambiamento radicale nel nostro modello sociale", ha continuato. L'eurodeputato ha riportato alla memoria "la foto dell'infermiera stremata che crolla", immagine che "fa riflettere profondamente" e che spiega come "per qualche migliaio di euro al mese non ha esitato a sacrificare persino la propria vita, per salvare quella degli altri". (segue) (Beb)