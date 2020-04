Coronavirus: eurodeputato Cozzolino scrive a Conte, da esperienza nefasta può nascere cambiamento società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Cozzolino, "non si potrà più ignorare il valore e la finalità delle cose quando si remunera il lavoro", ma, "all'opposto di questo, i comportamenti di singoli e di grandi imprese che anche in questa fase hanno come unica finalità il profitto". Inoltre, "ci giungono notizie di richieste di cassa integrazione di grandi gruppi che hanno macinato profitti al solo scopo di scaricare sullo Stato i costi" e su queste vicende "bisogna vigilare con la massima attenzione". Oltre a ciò, però, nella vicenda della pandemia di Covid c'è "il chiaro affermarsi di beni materiali e immateriali che appartengono a tutti. In primis la salute". Per questo, secondo Cozzolino, "bisognerà ripensare radicalmente la tutela della salute come bene primario dell'umanità attraverso un vero governo mondiale dei rischi". Non solo. Bisognerà avere "il massimo rigore nella tutela dell'ambiente, ricordatoci dalla qualità dell’aria delle nostre città in queste ore e dalla pulizia del mare e dei corsi d’acqua" e si dovrà dare nuova luce alle "reti sociali attraverso cui comunità spontanee si inviano messaggi, condividono emozioni, pongono riflessioni profonde sull'utilizzo e le finalità delle tecnologie. Le frontiere e gli scambi come vera messa in comune di finalità positive", quindi. "C'è poi il dramma dei nostri giovani che abbiamo da un mese chiuso necessariamente nelle nostre case, negandogli il valore più prezioso, quella della libertà di muoversi, di scoprire gli altri e incontrare il mondo", ha sottolineato Cozzolino. Per l'eurodeputato, "questa esperienza nefasta può essere ribaltata nel suo opposto" in cui "occorre un nuovo disegno di Europa, che, come lei ha colto fin da subito, deve cambiare profondamente dinnanzi alle nuove sfide di un virus venuto da lontano". Per questo, conclude Cozzolino, "avremo il compito di ripensare la politica e le sue classi dirigenti, è questo il vero cemento della fase due per ricostruire l’Italia nel nuovo mondo che verrà". (Beb)