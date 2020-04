Coronavirus: Calabria (FI), su test sierologici servono subito linee guida nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna accelerare "la costruzione di linee guida nazionali chiare e condivise con le regioni sulle siero prevalenze". Lo ha affermato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria intervenendo nel corso dell'audizione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in Commissione Affari costituzionali alla Camera. "L'impossibilità di effettuare tamponi su tutta la popolazione - ha proseguito - impone l'utilizzo dei test sierologici per uno screening di massa capace di verificare la diffusione effettiva del contagio da Sars-Cov2 e la formazione dell'immunità di gregge. Lo stesso professor Locatelli ha parlato di un confronto proficuo tra lo Stato e le regioni per una progettualità condivisa che superi quel procedere in ordine sparso a cui assistiamo oggi. Serve un test sicuro, attendibile e validato, così come auspicato da Istituto superiore di sanità e consiglio superiore di sanità, e allo stesso tempo un'uniformità di operato su tutto il territorio e ribadiamo la necessità di coinvolgere anche i laboratori privati, attraverso percorsi standardizzati, per garantire maggiore capillarità e il coinvolgimento di più persone possibili", ha concluso. È fondamentale conciliare le esigenze sanitarie con le esigenze economiche. È indubitabile che la verifica della formazione di anticorpi su quante più persone possibili accelererà la ripresa economica del Paese", conclude. (Com)