Coronavirus: Evi (M5s Europa), al Pio Albergo Trivulzio azzerare tutto per restituire serenità a personale e famigliari ospiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tanti, troppi, cittadini segnalano che non hanno nessuna notizia sui propri parenti che si trovano nella struttura del Pio Albero Trivulzio. La direzione sanitaria non fornisce nessuna comunicazione sullo stato di salute e sulle condizioni psicologiche degli ospiti e questo è per noi gravissimo". Lo dichiara l’europarlamentare milanese del Movimento 5 stelle Eleonora Evi. "Le indagini della Procura, le perquisizioni e le acquisizioni di documenti da parte della Guardia di Finanza non devono distrarre l’amministrazione del Pat dal rispettare i propri doveri verso questi anziani. Chiediamo dunque che si attivi un immediato cambio di passo nella gestione dei pazienti e delle relative comunicazioni", aggiunge Evi. "Ci sono troppi punti oscuri in quello che sta succedendo al Trivulzio, azzerando tutto potremo restituire un po’ di serenità al personale che lavora dentro la struttura e ai parenti preoccupati dalle notizie che arrivano dall’inchiesta in corso”.(Com)