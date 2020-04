Coronavirus: sconfina in Slovenia mentre corre, 41enne triestina multata e consegnata alle autorità italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 41enne triestina è sconfinata in Slovenia mentre correva utilizzando un valico chiuso per il coronavirus: secondo quanto riferisce oggi il sito del quotidiano sloveno "Delo", la donna è stata multata dall'ispettorato sanitario sloveno e riconsegnata alle autorità italiane. La 41enne dovrà pagare 400 euro per avere oltrepassato la linea di confine con la Slovenia e altri 160 euro per non avere rispettato la segnaletica stradale. La donna ha attraversato il confine presso l'ex valico di Kastelir. I valichi doganali tra la Slovenia e l'Italia sono chiusi per i passeggeri da metà marzo a causa dell'emergenza coronavirus. (Lus)