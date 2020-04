Russia: coronavirus, cancellati voli charter per rimpatrio da Roma e Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli charter della principale compagnia aerea russa Aeroflot che avrebbero dovuto riportare in patria i cittadini russi da Roma e Amsterdam, in programma rispettivamente il 15 ed il 16 aprile, sono stati cancellati. Lo ha reso noto il ministero delle Comunicazioni russo. "Il volo SU2419 Roma — Mosca del 15 aprile 2020 è annullato. Il volo SU2551 Amsterdam — Mosca del 16 aprile 2020 è annullato", ha scritto il ministero sul suo canale Telegram. La scorsa settimana, il ministero dei Trasporti russo ha reso noto che l'Agenzia per i trasporti aerei, Rosaviatsija, ha formato un programma preliminare di charter fino al 16 aprile, con voli verso Mosca e verso altre regioni. Il piano prevedeva voli da Nuova Delhi, Bangkok, New York, Roma, Istanbul e Amsterdam. (Rum)