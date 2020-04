Libia: l'Unicef invia 122 tonnellate di forniture mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha annunciato di aver inviato 122 tonnellate di forniture mediche in Libia. "Si stima che 225 mila donne e bambini trarranno beneficio da circa 122 tonnellate di salvavita e medicine e forniture essenziali che sono arrivate in Libia", ha detto l'Unicef in una nota. “La salute materna e infantile rimane una sfida significativa, in particolare nei paesi in via di sviluppo. A livello globale, una donna muore ogni minuto a causa di complicazioni durante il parto ”, ha dichiarato Abdel-Rahman Ghandour, rappresentante speciale dell'Unicef in Libia. (Lit)