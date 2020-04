Coronavirus: Ama sanifica aree limitrofe mercati rionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lo sforzo di Ama, d’Intesa con Roma Capitale, per garantire interventi mirati di sanificazione di "siti sensibili" e di lavaggio strade su tutto il territorio comunale. Nel giorno di Pasquetta squadre operative di Ama con il supporto di 4 autobotti, hanno irrorato circa 80mila litri di liquido enzimatico durante gli interventi di sanificazione delle aree pertinenti i mercati rionali di Trionfale, piazza Alessandria e Largo Giulio Capitolino (Municipio I); Dignano D’Istria e La Rustica (Municipio V); via Metauro, piazza Gimma, piazza Crati, piazza Epiro, via Capponi e Quadraro (Municipio VII); di Grotta Perfetta, Montagnola e Garbatella (Municipio VIII); Laurentino (Municipio IX). (segue) (Rer)