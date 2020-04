Coronavirus: Ama sanifica aree limitrofe mercati rionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella giornata di ieri sono proseguite le operazioni a ciclo continuo di pulizia, rimozione rifiuti, igienizzazione iniziate venerdì scorso ad opera dei nuclei speciali Ama presso le aree antistanti e limitrofe alle mense sociali (Caritas, Sant’Egidio, ecc.). Questi interventi vanno ad aggiungersi alla sanificazione massiva effettuata nelle scorse settimane sulle consolari, principali direttrici viarie, aree antistanti ospedali, farmacie, fermate metro, istituzioni, caserme, ecc., con oltre 2 milioni di litri irrorati. Squadre dedicate di tutte le circa 55 zone operative dislocate sul territorio, con l’ausilio di veicoli leggeri dotati di lance irroratrici, sono invece all’opera per sanificare siti sensibili di pubblico interesse come marciapiedi e bordi stradali antistanti a supermercati, uffici delle poste, panetterie, ecc. Le operazioni si concentrano nei turni semi-notte/notte per non arrecare disagi ai cittadini in fila presso tali attività. (Rer)