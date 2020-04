Coronavirus: comune Pomezia, nessun nuovo caso, 48 pazienti positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 48 i casi positivi a Pomezia. "Tra i 49 nominativi comunicati ieri, infatti - si legge in una nota del Comune di Pomezia - uno è stato trasmesso erroneamente dalla Asl. Di questi, 17 persone sono in isolamento domiciliare e 6 presso strutture sanitarie, 23 i cittadini guariti, 2 deceduti. Sono 29 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), tutti in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti)". "Ho appena comunicato la situazione aggiornata al Consiglio comunale riunito oggi per la prima volta in videoconferenza – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà – I lavori dell’Amministrazione comunale vanno avanti, nonostante tutte le difficoltà e le sfide che questa emergenza ci pone davanti".(Com)