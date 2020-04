Bulgaria: Commissione Ue, non discriminare prodotti realizzati in altri Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno Stato membro dell'Unione europea non può discriminare tra prodotti fatti nel paese in questione e quelli che sono realizzati in un altro paese membro. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Sonya Gospodinova, rispondendo a una domanda sulle idee che stanno circolando in Bulgaria di dare priorità nel mercato a prodotti bulgari. "Siamo a conoscenza delle misure introdotte in Bulgaria attraverso le informazioni dei media. Ma non sono state notificate queste misure, né il progetto di queste misure dalle autorità bulgare", ha detto. "Quello che possiamo dire è che si applica il principio di libera circolazione delle merci e che uno Stato membro non può discriminare tra un prodotto interni e quelli fatti in altri Stati membri", ha aggiunto. (Beb)