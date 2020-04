Speciale difesa: Stoltenberg, la cooperazione con l'Ue ha grande valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato dà grande valore alla cooperazione con l'Unione europea ed è per questo che domani, alla riunione dei ministri della Difesa della Nato, ci sarà anche l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa di presentazione dei lavori della riunione ministeriale della Difesa che si terranno domani in videoconferenza. "La Nato dà grande valore alla cooperazione con l'Unione europea, che abbiamo portato a livelli senza precedenti negli ultimi anni", ha detto. "Continuiamo a incrementarla e a lavorare insieme nel Mediterraneo, dove le missioni Nato danno sostegno agli sforzi dell'Ue, e anche nel mare Egeo dove con la nostra presenza navale aiutiamo la realizzazione dell'accordo tra Ue e Turchia" in merito alla questione migratoria e dei rifugiati. "Lavoriamo a stretto contatto con l'Ue ed è per questo accogliamo il fatto che avremo domani l'alto rappresentante Borrell insieme ad altri paesi come Finlandia e Svezia", ha aggiunto. (Beb)