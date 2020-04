Speciale difesa: Libia, le forze di Sarraj conquistano la fascia costiera occidentale fino al confine con la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze fedeli al Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno conquistato tutta la fascia costiera ad ovest di Tripoli, fino al confine di Ras Jdeir con la Tunisia. Lo ha annunciato il portavoce dell'operazione "Vulcano di Rabbia", Mohammed Qanunu: "Le nostre forze hanno ripreso il controllo da ieri a oggi delle città costiere di Sebrata, Sorman, al Ajilat, al Jameel, Raqdalin e Zliten". Ha avuto successo quindi l'offensiva lanciata ieri dalle forze del premier Fayez al Sarraj nell'ambito dell'operazione "Tempesta di Pace" ad ovest di Tripoli per riconquistare le città che erano nelle mani delle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar. Queste ultime, infatti, la scorsa settimana avevano conquistato Raqdalin nel tentativo di allargare l'area di controllo costiera che contava già da tempo su Sebrata e Sorman per arrivare anche a Zawiya. A nulla è servita la mediazione tribale avviate dalle forze di Haftar per ottenere la resa di quella città. Al contrario hanno subito la controffensiva del Gna che ieri ha combattuto su tre fronti: quello ad ovest di Tripoli, quello a sud della capitale e quello ad est di Misurata, nella zona di Abugrein. Su quest'ultimo fronte le forze di Haftar hanno annunciato ieri di aver preso il controllo dell'entrata occidentale della città, diffondendo anche alcuni video del loro arrivo, venendo però smentiti poco dopo dalle forze avversarie. Secondo i media libici, a contribuire notevolmente al successo delle forze di Sarraj sono stati i droni turchi che hanno condotto una serie di raid di successo contro le forze di Haftar, primo fra tutti quello che ha consentito di conquistare la sede della sicurezza di Sorman ieri. L'offensiva di terra ha quindi avuto una valida copertura aereo ed ha consentito al premier al Sarraj di controllare l'intera via che porta da Zawiya a Ras Jdeir. Nella giornata di oggi il ministro dell'Interno del Gna, Fathi Bashagha, ha nominato i nuovi responsabili della sicurezza di Sebrata e Sorman. Quello di Sebrata, Abdel Salam al Mabruk, ha spiegato all'emittente libica "218 Tv" che la situazione è sotto controllo e che "finalmente è potuto ritornare nella sua città". Al momento le forze di Haftar si sono ritirare dalla fascia costiera riparando verso la base aerea di Al Watiya e già oggi i droni di fabbricazione turca del Gna hanno condotto una serie di raid aerei contro il loro convoglio in ritirata. L'Lna non è riuscito a riorganizzare le forze per tempo ed ha ordinato ai suoi uomini di ripiegare nella base. Il generale delle forze dell'Lna, capo delle operazioni di Sebrata, Omar Abdel Jalil, ha ammesso la sconfitta sostenendo che l'attacco è stato coordinato con delle cellule dormienti presenti in città. "Abbiamo subito pesanti perdite - ha spiegato l'ufficiale - tra i nostri militari uccisi c'è anche il colonnello Mohammed al Marghani il quale è stato colpito da un drone mentre si stava ritirando. Al momento dobbiamo riorganizzarci ma per farlo abbiamo bisogno di una valida difesa aerea per respingere gli attacchi dei droni". Per quanto riguarda il fronte nella parte sud di Tripoli si combatte in particolare nel quartiere di Abu Salim, dove sono dispiegati i combattenti siriani arrivati in Libia tramite la Turchia. L'Lna ha annunciato di aver catturato un miliziano siriano noto come Mohammed Aidan, di Deir ez Zour. Secondo il comando generale di Bengasi, si tratta di un elemento del Fronte al Nusra, il quale è stato fatto prigioniero insieme ad altri cinque siriani che erano con lui sul fronte. Sono dodici i loro compagni che hanno perso la vita negli scontri di ieri ad Abu Salim. I media pro Haftar sostengono inoltre che un ruolo decisivo nella vittoria del Gna sul fronte di Sebrata l'hanno avuto proprio i combattenti siriani. Questi combattenti erano guidati da un militante islamista noto alle cronache libiche come Faraj Shaku, membro del Consiglio della shura dei mujaheddin di Bengasi, fuggito dalla sua città dopo la vittoria delle forze di Haftar e ora sul fronte di Tripoli. Nella parte sud di Tripoli oltre che ad Abu Salim si combatte anche ad al Hadhba e a Trek al Matar, la via che porta al vecchio aeroporto internazionale, mentre colpi di mortaio sono caduti anche su Suq al Jumua.(Res)