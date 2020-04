Speciale difesa: Lavrov, Russia pronta a dialogo con Stati Uniti su stabilità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad avviare un dialogo con gli Stati Uniti sui nuovi sviluppi e sulle armi ipersoniche, nel contesto del dibattito sulla stabilità strategica. Lo ha affermato in videoconferenza con media russi e stranieri il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, il quale ha riferito di un possibile nuovo contatto con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo nel prossimo futuro. "Accogliamo con favore questo interesse dei partner statunitensi, perché li abbiamo incoraggiati a gestire questi problemi in modo più attivo. Si è tenuto un colloquio a livello dei nostri vice, con la partecipazione di Sergej Rjabkov per la nostra parte. Ma vogliamo discussioni molto più specifiche, anche sul Trattato sulle armi strategiche offensive, sul suo destino futuro. Siamo aperti a parlare di nuovi sviluppi, comprese le armi ipersoniche, nel contesto di tutti i fattori che influenzano la stabilità strategica", ha dichiarato il ministro russo. (Rum)