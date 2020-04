Speciale difesa: segretario Nato Stoltenberg, crisi Covid-19 non rimuove sfide sicurezza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi posta dal coronavirus non rimuove le sfide di sicurezza con cui la Nato si doveva confrontare già prima. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa in cui ha presentato il lavoro della riunione ministeriale della Difesa di domani. "Abbiamo visto che la Russia mantiene una presenza militare vicino ai confini dei paesi della Nato, incluso il Mar Nero. Ma vediamo anche il continuo sostegno ai separatisti nell'est dell'Ucraina. Abbiamo visto luno sviluppo delle strutture militari significativo in Crimea e la presenza navale nel Mar Nero", ha detto. "Questo fa parte della sfida di sicurezza che dobbiamo affrontare e che viene da prima del Covid-19. E' una sfida che dobbiamo affrontare ora, durante la pandemia, e che mi aspetto rimarrà anche dopo, a crisi finita", ha aggiunto. "La Nato sostiene gli sforzi civili per combattere il coronavirus, ma allo stesso tempo dobbiamo proteggere i nostri alleati. Ed è quello che stiamo facendo e lo facciamo aumentando la nostra presenza nel Mar Nero, in Romania e in Georgia e Ucraina", ha spiegato. "Comprendiamo che la crisi del Covid-19 colpisce tutti, ma non rimuove le sfide di sicurezza che affrontavamo prima della crisi", ha concluso Stoltenberg, spiegando che domani i ministri affronteranno la questione del mantenimento della sicurezza. (Beb)